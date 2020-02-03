Дмитрий Лазовский финишировал четвертым в масс-старте

Ошибка последним выстрелом лишила не только медали, но и места на пьедестале. В масс-старте на юниорском чемпионате мира по биатлону Дмитрий Лазовский первым подходил к последнему огневому рубежу, но из-за промаха стал четвертым. Из Швейцарии белорус увозит бронзовую медаль спринта.



