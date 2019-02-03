Дмитрий Лазовский лучшим из белорусов пробежал гонку преследования на юниорском чемпионате мира по биатлону, который в эти дни проходит в Брезно-Осрблье. С пятью неточными выстрелами Лазовский на финише тринадцатый. Не было же равных норвежцу Вебьорну Соеруму.