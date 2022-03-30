Дмитрий Лазовский стал четвертым в спринте на чемпионате России по биатлону

Один из самых талантливых белорусских биатлонистов последних лет - Дмитрий Лазовский - завоевал почетное место в цветочной церемонии в рамках чемпионата России.

Дмитрий, который в этом сезоне уже становился призером этапа Кубка мира, сегодня стал четвертым по итогам спринтерской гонки. При этом он показал высокий уровень стрельбы, на двух рубежах выбив стопроцентный показатель.