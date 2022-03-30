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Дмитрий Лазовский стал четвертым в спринте на чемпионате России по биатлону

Один из самых талантливых белорусских биатлонистов последних лет - Дмитрий Лазовский - завоевал почетное место в цветочной церемонии в рамках чемпионата России.

Дмитрий, который в этом сезоне уже становился призером этапа Кубка мира, сегодня стал четвертым по итогам спринтерской гонки. При этом он показал высокий уровень стрельбы, на двух рубежах выбив стопроцентный показатель.

Именно в Тюмени на биатлонном комплексе "Жемчужина Сибири" сборная Беларуси завершает свой продолжительный международный сезон. И уже совсем скоро на дистанцию спринтерской гонки выйдут женщины. Под первым стартовым номером выступит Ирина Лещенко, также Беларусь представят Юлия Ковалевская, Аделина Сабитова и Дарья Кудаева. Прямая трансляция гонки в 12:25 на "Беларусь 5".

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