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Дмитрий Лазовский занял четвертое место в спринте на чемпионате России по биатлону

Дмитрий Лазовский занял четвертое место в спринте на чемпионате России по биатлону

В Тюмени стартовал чемпионат России по биатлону, в котором принимают участие белорусские спортсмены. Программу соревнований открыла мужская спринтерская гонка, сообщает БелТА.

Лучший результат среди представителей Беларуси показал Дмитрий Лазовский. Спортсмен не допустил промахов на огневых рубежах, однако этого не хватило для попадания в тройку. Лазовский остановился в шаге от подиума, проиграв победителю гонки Даниилу Серохвостову 1 мин. 3,3 сек. Второе место занял Эдуард Латыпов, бронза у Карима Халили.

Что касается выступления других белорусов, то Никита Лобастов стал 19-м (3 промаха), Иван Тулатин расположился на 21-й позиции (3), Илья Авсеенко - 27-й (1), Степан Данилов - 35-й (2), Александр Кошин - 78-й (7). Всего на старт гонки вышли 88 спортсменов.

В 12:30 по минскому времени на чемпионате России стартует женский спринт.

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