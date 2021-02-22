3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Дмитрий Прищепа перешел в "Крылья Советов"
Защитник молодежной сборной Беларуси Дмитрий Прищепа подписал контракт с "Крыльями Советов". За клуб из Самары футболист будет выступать под 35-м номером. Об этом сообщает официальный сайт. В прошлом сезоне, напомним, Прищепа выступал за "Минск". В Высшей лиге чемпионата он провел 22 матча. Отметим, что "Крылья Советов" выступают ФНЛ, где после 26 туров идут вторыми, следующий матч 27 февраля.
Президент
Все
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Политика
Все
Общество
Все
Спешиваться или не спешиваться? Как общественные обсуждения повлияли на изменения ПДД
В Беларуси отмечают день чествования ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД
"Место для жизни": Как жители Верхнедвинска делают свой райцентр привлекательнее?
Кто новые жертвы в конвейере смерти США - в проекте "По форме"
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов