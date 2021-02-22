Дмитрий Прищепа перешел в "Крылья Советов"

Защитник молодежной сборной Беларуси Дмитрий Прищепа подписал контракт с "Крыльями Советов". За клуб из Самары футболист будет выступать под 35-м номером. Об этом сообщает официальный сайт. В прошлом сезоне, напомним, Прищепа выступал за "Минск". В Высшей лиге чемпионата он провел 22 матча. Отметим, что "Крылья Советов" выступают ФНЛ, где после 26 туров идут вторыми, следующий матч 27 февраля.