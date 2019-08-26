Дмитрий Шершань, Дмитрий Миньков и Ксения Данилович не добрались до медальных схваток чемпионата мира по дзюдо в Токио

Дмитрий Шершань и Дмитрий Миньков в категории до 66 и Ксения Данилович в весе до 52 килограммов не добрались до медальных схваток чемпионата мира по дзюдо в Токио. Соревнования тестовые перед Олимпиадой, здесь разыгрывается больше всего рейтинговых очков, чтобы квалифицироваться на Игры. Завтра в категории до 73 на татами выйдет Вадим Шока. Прямая трансляция решающих схваток в Японии в 13:00 на "Беларусь 5".