ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Дмитрий Шершень уступил в четвертьфинале соревнований дзюдоистов

Буквально несколько минут назад Дмитрий Шершень уступил в четвертьфинале соревнований дзюдоистов. Но еще поборется за бронзу в весовой категории до 66 килограммов в утешительном турнире. Первый соперник - молдаванин Денис Виеру.

Тем временем на "Чижовка-Арене" продолжает работать наша съемочная группа и спортивный обозреватель Андрей Козлов (прямое включение).

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все