Буквально несколько минут назад Дмитрий Шершень уступил в четвертьфинале соревнований дзюдоистов. Но еще поборется за бронзу в весовой категории до 66 килограммов в утешительном турнире. Первый соперник - молдаванин Денис Виеру.



Тем временем на "Чижовка-Арене" продолжает работать наша съемочная группа и спортивный обозреватель Андрей Козлов (прямое включение).



