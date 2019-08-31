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Дмитрий Турсунов прекратил сотрудничество с Ариной Соболенко

Российский специалист в своем Instagram-аккаунте объявил, что отныне не является личным тренером белоруски. "С радостью могу посмотреть назад и сказать, что я сделал все возможное, и мне грустно, что я не смог сделать больше", - написал Дмитрий.

Во время работы с Турсуновым Соболенко выиграла первые три титула в своей карьере и дебютировала в топ-10 мирового рейтинга.

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