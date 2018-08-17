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"Днепр" и "Неман" сегодня возобновят чемпионат Беларуси по футболу после паузы
Поединок в Могилеве стартует в 19:00. Прямая трансляция на "Беларусь 5". В воскресенье минское "Динамо" после шока в Санкт-Петербурге попробует отыграться на "Городее". БАТЭ и брестское "Динамо" тур пропускают, зато Алексей Бага с сегодняшнего дня - полноправный главный тренер белорусского чемпиона.
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