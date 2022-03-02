"Днепр" получит право выступать в Высшей лиге после выполнения всех норм лицензирования

Могилевский "Днепр" выступит в Высшей лиге чемпионата Беларуси 2022 года. Клуб заменит брестский "Рух", который отказался от участия в чемпионате из-за введенных санкций по отношению к учредителю и собирается в третий дивизион. Напомним, по спортивному принципу могилевчане не смогли отобраться в элиту, но на предложение федерации футбола заменить "Рух" ответили согласием. Впрочем, до первого тура, который состоится 18 марта, "Днепру" еще придется выполнить требования лицензирования.