"Дняпро" сыграет в переходных матчах чемпионата Беларуси с "Рухом"

"Дняпро" поспорит за право сохранить прописку в Высшей лиге с брестким "Рухом". По итогам чемпионата клуб из Могилева расположился на 14-ой строчке. Накануне могилевчане на выезде в результативном матче уступили 3:5 "Энергетику-БГУ". Дубль в этой встрече оформил нападающий студентов - Илья Шкурин - лучший бомбардир сезона - 19 мячей, на 5 больше чем у второго в списке - хавбека БАТЭ - Станислава Драгуна.



"Дняпро" же сыграет с "Рухом" на этой неделе, 5 и 8 декабря.



