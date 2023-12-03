До 2022-го ни одного трофея, а потом два года подряд победа в Кубке Салея. Расскажем, в чем феномен хоккейного клуба "Витебск"

Новая крытая ледовая арена в Витебске стала в свое время большим плацдармом для развития хоккея в регионе, и результат строительства очевиден.

Речь идет о нынешнем лидере регулярного сезона Экстралиги - хоккейном клубе "Витебск", который завоевал последние два Кубка Руслана Салея. Хотя раньше дружина ни разу не побеждала ни в Кубке, ни в чемпионате страны. Постараемся разобраться, как случился такой прогресс в Витебске, где смогли воспитать целую плеяду юных талантов для клубов Национальной хоккейной лиги.

Подробности у Андрея Козлова.

Все будет хоккей!

Витебский ледовый дворец спорта был введен в эксплуатацию 13 ноября 1999 года. И с его появлением в областном центре появился и настоящий хоккей - с командой города и классными турнирами, одним из которых была тогда Восточно-европейская хоккейная лига. Сезон 2002/2003. Это как раз на волне Олимпиады в Солт-Лейк-Сити.





Чем больше дворцов, чем больше футбольных полей, волейбольных площадок и т.д., тем лучше - нация-то здоровая. В конце концов, дети в компьютер не играют, пиво не пьют, не курят за углом. Пускай занимаются спортом. Руслан Солодкин, директор ХК "Витебск"

В то же время (но никто, конечно, этого не знал) в Витебске начали появляться на свет будущие драфты НХЛ - Протас, Сапего, Еременко, Сидоров и другие.

К началу нулевых Витебск гордился лишь одним игроком за свою историю - Андреем Ковалевым. Он один из авторов заброшенных шайб в ворота шведов в Солт-Лейк-Сити. В 15 лет Ковалев уехал в Москву, ведь в городе на Двине в 70-е не было инфраструктуры, и стал звездой. До поры до времени фамилия Ковалева была единственной, связывавшей такой вид спорта, как хоккей, с белорусским городом Витебск. Итак, наступил 2022 год.





Торжественные моменты, когда хоккеисты клуба "Витебск" поднимал над головой Кубок Руслана Салея в 2022-м и 2023-м, стали одним целым. До такого триумфального дубля в биографии "Витебска" не было ни одного трофея в истории. А тут сразу два.

Тренер Роман Юпатов не стал большим хоккеистом, но поиграл на уровне чемпионата Беларуси. И он, кстати, совершенно свой человек для "Витебска". Как правило, клубами Экстралиги руководят известные в прошлом хоккеисты. Юпатов подобный стереотип разрушает. И подчеркивает своим примером, что работа главным тренером - это совершенно иная профессия, чем игрок. Здесь все с чистого листа, и целый синтез, которым на данном этапе своей карьеры наставник очевидно владеет.

Тренер Юпатов не только принес первый трофей в биографию родного клуба, но и воспитал первого уроженца Витебска, который дебютировал в НХЛ. Еще Юпатов - это про эмоции.

В биографии тренера и директора клуба есть общая черта - оба служили в МЧС. Солодкин, правда, намного больше Юпатова. Но тем не менее эти мужчины знают, что такое смелость, четкое принятие решения и главное - путь к цели.

Я от пожарного до полковника дослужился за 32 года. Все время был на работе, у меня не было кабинетных работ. Руслан Солодкин, директор ХК "Витебск"

Главное - трудиться. Например, утренняя раскатка перед встречей с "Шахтером" - важной игрой, ведь Витебск и Солигорск в безусловных лидерах регулярки Экстралиги.

Началась игра. А во время нее уже выплеск эмоций. По некоторым деталям отчетливо видно, что "Витебск" - это здоровый коллектив. И у него есть шанс вырваться на первое место.

Матч складывался непросто, зрители нервничали. Хоккеисты "Витебска" забросили дважды. Вторая шайба позволила выдохнуть всем. И прозвучал под сводами Ледовой арены, с которой все в 1999-м и начиналось, хит команды.

К вопросу о том, как привлечь людей на трибуны. Надо побеждать, и к тебе потянутся. На сегодняшний момент "Витебск" - лидер чемпионата. В раздевалке чувствуется единый дух коллектива, в котором совершенно нет суперзвезд по нашим белорусским меркам, но есть команда.





Наверное, знак качества работы всех нас - это полные трибуны. Это самое главное. Роман Юпатов, главный тренер ХК "Витебск"