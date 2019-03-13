До II Европейских игр остается ровно 100 дней

До главного мультикультурного события Европы 2019 года остается ровно 100 дней. II Европейские игры пройдут в Беларуси с 21 по 30 июня и примут лучших спортсменов континента.



Атлеты будут сражаться не только за награды континентальных соревнований, но и за путевки на главные игры четырехлетия - летнюю Олимпиаду-2020 в Токио. 15 видов спорта, 199 комплектов наград, свыше 4000 атлетов, более 1000 аккредитованных журналистов и 50 стран Европы. Беларусь максимально открывает свои границы для иностранных гостей: обладатели билетов на соревнования могут посетить нашу страну без визы. Минский стадион "Динамо" после реконструкции, завершившейся в прошлом году, примет церемонии открытия и закрытия. В первый день европейской олимпиады, 21 июня, к нашей легендарной арене будет приковано внимание всего спортивного мира. Кстати - один из популярных месенджеров - выпустил набор тематических стикеров с изображенеим талисмана игр - лисенка Лесика.