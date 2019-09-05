До матчевой встречи Европа - США всего 4 дня

Всего 4 дня остается до исторического легкоатлетического события, когда в Минске на стадионе "Динамо" соберутся мировые лидеры и легенды этого вида спорта, чтобы в двухдневном противостоянии определить, кто же сильнее - сборная Старого Света или команда звездно-полосатых. В составах обеих сборных топовые спортсмены, а каждая из 37 дисциплин станет украшением этого поединка. И мы продолжаем знакомить вас с видами соревновательной программы. Сегодня это покорители планки - прыгуны в высоту.Итак, прыжки в высоту - дисциплина, которая прописалась в олимпийской программе очень давно. Женщины, к примеру, разыгрывают медали Игр с 1928 года. Мужчины и того больше - с 1896. Мировой рекорд принадлежит кубинцу Хавьеру Сотомайору, который взял планку в 2 метра 45 сантиметров. Среди женщин рекордсменкой является спортсменка из Болгарии Стефка Костадинова. Ей покорилась высота в 2 метра 9 сантиметров. Правда, оба спортсмена свои карьеры уже завершили.



А вот в Минск, чтобы получить возможность взлететь выше, приедут нынешние лидеры сезона. Причем в составе женской команды сборной Европы сразу три представительницы топ-5. Номер один - двукратная чемпионка мира Мария Ласицкене, а также украинка Юлия Левченко, которая сегодня занимает третью строчку рейтинга, и пятая в мировом списке наша Карина Демидик. Под стать женщинам и мужчины. Защищать команду нашего континента будут четвертый в рейтинге белорус Максим Недосеков и шестой в мире на сегодняшний день Илья Иванюк, а также рекордсмен Беларуси Дмитрий Набоков. Конкуренцию европейцам составит в первую очередь американец Шелби Мак-Ивен.



