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До первого поединка квалификации Лиги чемпионов осталось меньше часа. БАТЭ сразится с командой Польши "Пяст"
Футбольная Лига чемпионов вернулась в Беларусь. В 20:00 на "Борисов-Арене" БАТЭ в первом поединке первого раунда квалификации сразится с лучшей командой Польши - "Пяст" из Гливице. Букмекеры фаворитом игры (причем явным) видят именно белорусский клуб.
О предматчевом раскладе детальнее спросим у нашего спортивного обозревателя Станислава Липского, он уже на прямой связи со студией (прямое включение). Опыт выступления желто-синих в Еврокубках просто колоссальный по сравнению с достижениями в Европе чемпиона Польши. Только представьте: в Еврокубках "Пяст" в своей истории провел всего четыре матча и при этом ни разу не победил. Дважды представители Польши сыграли вничью и дважды уступили на евроарене с разницей забитых и пропущенных мячей 3-7. Эти матчи прошли в рамках Лиги Европы.
Накануне гости провели тренировку на "Борисов-Арене"
В Беларусь они прилетели на самолете, а вот по территории нашей страны передвигаются на своем клубном автобусе. У этой команды всего один титул в истории - она стала чемпионом Польши в минувшем сезоне, хотя клуб основан в 1945 году. Предпочтение отдают нам букмекеры и из-за того, что чемпионат Польши еще даже не стартовал, а в Беларуси разгар сезона. Правда, Алексей Бага к этому моменту подходит более чем осторожно. Борисовчане к этой игре подходят в отличном настроении. В минувшую пятницу в белорусском классико желто-синие в гостях победили минское "Динамо" 2:1.
Отметим любопытный факт: в видеосюжете о грядущем матче наши коллеги из Польши в качестве звуковой подложки использовали гимн БАТЭ. Будем верить, что он прозвучит на "Борисов-Арене" сегодня в честь победителей. Прямая трансляция встречи вас будет ждать в 20:00. А в 19:30 на "Борисов-Арене" начнет работу выездная студия "Беларусь 5", будет интересно. Не пропустите! Вместе болеем за БАТЭ.
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