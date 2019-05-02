До старта эстафеты "Пламя мира" менее суток

Белорусы в эти дни в столице Италии не случайно. Менее суток остается до старта эстафеты "Пламя мира". Торжественно огонь ІІ Европейских игр зажгут в Риме завтра во всемирно известном музейном комплексе, где находится знаменитый памятник архитектуры Алтарь мира. Затем белорусская делегация из столицы Италии отправится на север Апеннин, где группа альпинистов доставит огонь Игр на высшую точку Европы - Монблан. Сегодня же нашу делегацию принимал глава Европейских олимпийских комитетов. Все детали - в репортаже из Рима у нашего спортивного обозревателя Станислава Липского.



После непростого переезда почти в 700 километров из Венеции в столицу Италии практически в полном составе, белорусская делегация в Риме собралась накануне вечером. Завтра в районе полудня присоединиться к команде эстафеты "Пламя мира" единственная в истории биатлона четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева. Посол Беларуси в Италии Александр Гурьянов лично встречал нашу команду - рабочие моменты решаются мгновенно, правительство Италии, понимая торжественность и важность грядущего момента с колоссальной ответственностью подходит к зажжению огня архитектуры ІІ Европейских игр.



Первый факел будет зажжен в центре Рима в музейном комплексе "Алтарь мира". Знакомство с местом начала эстафеты "Пламя мира" оставило неизгладимое впечатление, некий символизм моменту придал вот этот момент: рядом с Алтарем мира накануне родилась еще одна семья!



Увидев костюмы с надписью "Беларусь", к нашей съемочной группе подошел турист из Швейцарии. Джорджио хорошо знает нашу страну по выступлениям хоккейной сборной, разумеется, он также, как и мы, любит спорт.



День сегодняшний получился еще более насыщенным: белорусскую делегацию в своей резиденции принимал глава Европейских олимпийских комитетов Янез Кочианчич. Штаб-квартира ЕОК находится также в центре Италии.



После протокольной части - беседа за закрытыми дверями: но для команды Агентства теленовостей Янез Кочианчич, разумеется, выделил дополнительные несколько минут для интервью. Боясь упустить эксклюзивную возможность,функционером беседуем даже в коридоре штаб-квартиры ЕОК.



Команда байкеров также готова к эстафете, все они, несмотря на сложные погодные условия, по дороге в столицу Италии приехали в Рим. Во вторник именно они будут доставлять огонь ІІ Европейских игр в Беларусь.



Итак, до старта эстафеты "Пламя мира" - менее суток. Впереди зажжение огня, а затем - Монблан и путь домой. 55 населенных пунктов на территории восьми стран (Италии, Словакии, Словении, Венгрии, Австрии, Чехии, Польши и Беларуси) станут свидетелями исторического события. Прикоснемся к истории, разумеется, и мы: 21 июня - старт ІІ Европейских игр.