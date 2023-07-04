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До старта II Игр стран СНГ остается ровно месяц

Сегодня ровно месяц остается до старта II Игр стран СНГ! Крупный спортивный форум начнется в Беларуси уже 4 августа. Соревноваться атлеты будут в 20 видах спорта во всех регионах Беларуси. Настоящий спортивный праздник придет в 11 городов страны. Торжественная церемония открытия II Игр стран СНГ состоится 5 августа на "Минск-Арене". Здесь же 13 числа пройдет и церемония закрытия форума. Накануне, в День Независимости Беларуси, Минск был объявлен спортивной столицей СНГ 2023 года.

Наши молодые спортсмены - они талантливые, одаренные. Они демонстрируют прекрасные результаты мирового уровня. Если сравнить с мировыми результатами, они находятся в десятке сильнейших - кто-то лидер из наших. Чем больше давления извне, тем больше сопротивления. Ребята демонстрируют прекрасную форму.

Иван Тихон, председатель Белорусской федерации легкой атлетики

Завтра будет дан отсчет до старта II Игр стран СНГ. Церемония пройдет у Дворца спорта, который станет одним из объектов форума.

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