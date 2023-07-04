До старта II Игр стран СНГ остается ровно месяц

Наши молодые спортсмены - они талантливые, одаренные. Они демонстрируют прекрасные результаты мирового уровня. Если сравнить с мировыми результатами, они находятся в десятке сильнейших - кто-то лидер из наших. Чем больше давления извне, тем больше сопротивления. Ребята демонстрируют прекрасную форму.





Иван Тихон, председатель Белорусской федерации легкой атлетики