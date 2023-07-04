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До старта II Игр стран СНГ остается ровно месяц
Сегодня ровно месяц остается до старта II Игр стран СНГ! Крупный спортивный форум начнется в Беларуси уже 4 августа. Соревноваться атлеты будут в 20 видах спорта во всех регионах Беларуси. Настоящий спортивный праздник придет в 11 городов страны. Торжественная церемония открытия II Игр стран СНГ состоится 5 августа на "Минск-Арене". Здесь же 13 числа пройдет и церемония закрытия форума. Накануне, в День Независимости Беларуси, Минск был объявлен спортивной столицей СНГ 2023 года.
Наши молодые спортсмены - они талантливые, одаренные. Они демонстрируют прекрасные результаты мирового уровня. Если сравнить с мировыми результатами, они находятся в десятке сильнейших - кто-то лидер из наших. Чем больше давления извне, тем больше сопротивления. Ребята демонстрируют прекрасную форму.
Завтра будет дан отсчет до старта II Игр стран СНГ. Церемония пройдет у Дворца спорта, который станет одним из объектов форума.
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