До старта летних Олимпийских игр во Франции остался ровно год

Ровно год остается до главного старта четырехлетия. Летние Олимпийские игры пройдут во Франции с 26 июля по 11 августа 2024 года.

За это время будет разыграно 329 комплектов медалей в 32 видах спорта. Количество участников должно превысить 10 тыс. человек.