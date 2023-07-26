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До старта летних Олимпийских игр во Франции остался ровно год

Ровно год остается до главного старта четырехлетия. Летние Олимпийские игры пройдут во Франции с 26 июля по 11 августа 2024 года.

За это время будет разыграно 329 комплектов медалей в 32 видах спорта. Количество участников должно превысить 10 тыс. человек.

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