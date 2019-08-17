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До старта первого полуфинала Кубка Руслана Салея менее трех часов

В 15:00 в Орше на лед выйдут "Неман" и "Юность", в 19:00 "Динамо-Молодечно" сразится с минским "Динамо". Обе игры в прямом эфире покажет телеканал "Беларусь 5".

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