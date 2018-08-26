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Догонит ли минское "Динамо" футбольный клуб "Витебск"?

Догонит ли минское "Динамо" футбольный клуб "Витебск", который после ничьей с БАТЭ вышел на втрое место? Сегодня вы сможете увидеть встречу бело-голубых против "Гомеля" в эфире телеканала "Беларусь 5" в 19:45.

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