Догонит ли минское "Динамо" футбольный клуб "Витебск", который после ничьей с БАТЭ вышел на втрое место? Сегодня вы сможете увидеть встречу бело-голубых против "Гомеля" в эфире телеканала "Беларусь 5" в 19:45.