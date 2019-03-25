Долгожданную победу одержали баскетболисты "Цмокаў" в Единой лиге ВТБ

"Драконы" в 19-м туре обыграли пермскую "Парму" 80:68. 23 очка на счету Дэвона Садлера. Для нашей команды это лишь третий успех в нынешнем турнире. Серия из поражений длилась с 8 декабря и составила 10 матчей. Следующая встреча - дома в среду против "Локомотива-Кубани".