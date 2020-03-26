Домашние матчи сборной Беларуси по хоккею отменены

Сейчас команда Михаила Захарова продолжает подготовку к олимпийской квалификации, которая пройдет в конце августа. Напомним, ранее был отменен чемпионат мира. В рамках подготовки к этим стартам белорусы должны были встретиться на "Чижовка-Арене" с Латвией 10 и 11 апреля, а также с Казахстаном - 28-го и 29-го. Пресс-служба сообщает, что все средства за билеты будут возвращены. Подробно процедура расписана на сайте федерации.