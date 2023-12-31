Допустят ли белорусских борцов к Олимпийским играм и какие планы у Белорусской федерации борьбы на 2024 год

Недопуск белорусского продовольствия на рынки, а наших спортсменов на соревнования - это самый настоящий геноцид. Белорусская спортивная борьба в 2023 году стала уже не впервые тем видом спорта, который рушит любые преграды.

Наша национальная сборная добилась настоящей олимпийской справедливости и была приглашена на чемпионаты мира по всем возрастам, в том числе на самый главный и к тому же олимпийский лицензионный планетарный форум в Белграде. Оттуда белорусы привезли одну медаль и две лицензии.

Героиня года - Ванесса Колодинская, которая завоевала серебро и пропуск на Олимпиаду в Париж. В канун 2024 года председатель Белорусской федерации борьбы Алим Селимов и старший тренер национальной команды Беларуси по вольной борьбе Василиса Марзалюк ответили на вопросы в "Главном эфире".

Чем для вас запомнится уходящий 2023 год?





Самое важное для нас в уходящем году - допуск наших спортсменов на международную арену после долгого простоя. Надеемся, что в ближайшее время мы получим еще хорошие новости, что в наступающем году сможем достойно представлять нашу страну на Олимпийских играх. Алим Селимов

"Мы с Василисой Александровной работаем на благо развития и популяризации нашего вида спорта в стране, - отметил он. - За последний год мы проделали неплохую работу с детьми, национальной командой. Повсеместно мы открываем новые школы, организовываем проекты.

"Игры СНГ провели в нашей родной стране, у нас две олимпийских лицензии и медаль с чемпионата мира взрослого. У нас юниоры, молодежь и кадеты привезли с официальных международных стартов много медалей. Мы до конца еще итоги не подвели. Белорусская федерация борьбы подведет их 5 января", - дополнила Василиса Марзалюк.

Расскажите о планах на следующий год. Каковы наши олимпийские перспективы?

В спорте предсказывать результат - нехорошая примета, считает председатель Белорусской федерации борьбы. "Хоть мы в приметы не верим, но где-то в сердце не хотелось бы афишировать. Мы планируем добрать недостающие лицензии, - заявил Алим Селимов. - У нас два турнира, где наши ребята смогут дополнить копилку белорусской борьбы этими лицензиями. И конечно, нам бы хотелось в каждом виде спорта на Олимпийских играх получить медаль".

А как вы думаете, когда МОК уже снимет санкции?

В нашем виде спорта Международная федерация с большего пошла нам навстречу. Буквально неделю назад мы получили официальное письмо от международной федерации борьбы о допуске наших спортсменов на Олимпийские игры. Понятно, что ближе к Играм мы получим какие-то дополнительные требования. Но то, что у нас есть возможность участвовать в Олимпийских играх - это уже хорошая новость. Тот факт, что мы уже выступали на лицензионном чемпионате мира в этом году в Белграде в Сербии, - это уже небольшое потепление, которое оставляет нам надежду на участие в Олимпийских играх в наступающем году. Алим Селимов

Старший тренер национальной команды Беларуси по вольной борьбе обратила внимание, что на нас все еще действуют санкции, которые не позволяют нам выступать на международной арене с флагом и гимном. "Без этих символов, конечно, сложно, - говорит она. - На Играх стран СНГ наши спортсмены благодаря этим символам получили вдохновение. Они побеждали, особенно девчонки, которые делали знаменитую пробежку с гимном. И через день они выехали на чемпионат мира (до 20 лет) и там тоже очень хорошо выступили - привезли золото, бронзу и серебро".





Почему именно белорусские борцы настолько сильны духом и особенно трепетно относятся к вопросам справедливости?

Алим Селимов на этот вопрос ответил так: "Конкуренция по борьбе в мире очень высокая. Почему белорусская школа борьбы? Потому что есть традиции, преемственность поколений - это сказывается на результатах. Конечно, нам всегда хочется больше и больше. Поэтому мы настраиваем ребят на победу. Увидеть их на пьедестале чемпионатов мира, Европы, Олимпийских игр - для нас это оценка нашей работы и большая гордость нашей страны".

Есть классная традиция - после любой победы в этом году наши спортсмены в борьбе делали круг почета с флагом нашей родной Беларуси. Откуда это пошло?