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Достойная игра в обоих матчах. БАТЭ в гостях уступил и покидает Лигу Европы
Несмотря на победу в первом домашнем матче с минимальным счетом 1:0, борисовский БАТЭ покидает Лигу Европы. Накануне в ответном матче 1/16 финала борисовчане на легендарном стадионе Emirates уступили хозяевам - именитому "Арсеналу" 0:3! Хозяева паритет по сумме двух матчей восстановили уже на четвертой минуте: рикошетом от Волкова мяч залетел в ворота Щербицкого, Мустафи увеличил преимущество канониров до 2:0. Папастатопулос во втором тайме сделал счет 3:0.
На 59-ой минуте матча на поле вышел Александр Глеб. Его невероятно тепло встретили болельщики "Арсенала", за который Глеб успешно выступал с 2005 по 2008 годы! А уже после матча Александра Глеба долго не отпускали британские журналисты в микст-зоне!
После матча БАТЭ остался в Великобритании, отправился на базу, которая располагается в 100 километрах от Лондона, чтобы продолжить предсезонный сбор. Впереди команду ожидает матч за Суперкубок Беларуси, который состоится 2 марта.
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