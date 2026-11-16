Драган Йочич: Бассейн международного стандарта в Минске - впечатляющее спортивное сооружение

Cпорт - важная сфера в развитии каждой страны и окно не только в спортивный мир, выразил мнение глава Федерации плавания Сербии Драган Йочич в "Актуальном интервью".

Белорусы считают сербов братским народом. Собеседник согласился, что и в Сербии думают так же, и назвал сербскую и белорусскую нации близкими друг к другу.

"Наши два народа без проблем поймут друг друга. Очень просто и приятно вести диалог с Белорусской федерацией плавания. Мы провели в Минске буквально пару дней, но счастливы быть в гостях. Мы также были счастливы, когда белорусская делегация приезжала в Сербию. Теперь с большим волнением ждем марта 2027 года, когда сборная Беларуси приедет на турнир по плаванию в Белград", - сказал гость интервью.

Драган Йочич

В 2024 году в Минске открылся Бассейн международного стандарта, до этого момента в белорусской столице подобного сооружения не было. Глава Федерации плавания Сербии оценил минский комплекс. "Бассейн международного стандарта в Минске - впечатляющее спортивное сооружение. Он построен не только для развития спорта в Беларуси, но и для проведения крупнейших соревнований под эгидой Международной и Европейской федерации плавания. Здесь все очень хорошо, как и организация соревнований открытого чемпионата Беларуси. Оргкомитет сработал блестяще, сербам есть чему поучиться. Мы рады, что сборная Сербии стала частью ярких соревнований", - заключил Драган Йочич.