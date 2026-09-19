Драгонботы, забег и награды: спортивная суббота собрала студентов страны

На спортивной субботе у Дворца спорта яблоку негде было упасть. Здесь развернули площадки Республиканской универсиады и Республиканской спартакиады обучающихся колледжей 2026/27 учебного года: торжественное открытие, награждение и старты.

Яркая церемония открытия еще раз показала: массовый спорт любят и им занимаются.

Сергей Репкин, ректор Белорусского государственного университета физической культуры:

"Вся наша молодежь уважает и любит спорт. Мы здесь соревнуемся, но главное - любовь к спорту и здоровому образу жизни. Спортивный интерес у всех на первом месте".

Событий много. На воде - гонки на драгонботах. Рядом - мир байдарки и каноэ, в котором у Беларуси немало известных имен. Среди них олимпийский чемпион по гребле, мастер спорта Беларуси Александр Богданович, ныне председатель Федерации хоккея Беларуси.

Александр Богданович, председатель Федерации хоккея Беларуси:

"Шикарное открытие студенческой Универсиады и спартакиады. Командная работа, где нужны слаженные движения всех вместе, это сплачивает".

Заметно, что физически подготовлены не только студенты спортивных вузов.

"Президент привил здоровый образ жизни и задал пример, и как-то все потянулись, и все это стало совершенно естественным стилем жизни. Это и предопределило такое отношение", - пояснила заместитель премьер-министра Беларуси Наталья Петкевич.

В этот день прошел массовый легкоатлетический забег "На старт, молодежь!". В нем участвовали представители вузов страны и гости из Витебска.

Александр Гичевский, старший преподаватель Витебской государственной академии ветеринарной медицины:

"В профессии врача главное два физических качества - выносливость и сила".

Эмоции у участников яркие. Большое любительское и массовое событие собрало молодежь со всей Беларуси.