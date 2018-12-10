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Драматичный матч волейбольной Суперлиги сложился не в нашу пользу. "Минчанка" уступила "Сахалину"

"Минчанка" в пяти сетах уступает российскому "Сахалину" на площадке Дворца спорта "Уручье" - 2:3. Наш соперник после победы с 11-ю баллами поднялся на 4-е место. "Минчанка" - 9-я, в одной строчке от зоны плей-офф.

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