Драматичный матч волейбольной Суперлиги сложился не в нашу пользу. "Минчанка" уступила "Сахалину"

"Минчанка" в пяти сетах уступает российскому "Сахалину" на площадке Дворца спорта "Уручье" - 2:3. Наш соперник после победы с 11-ю баллами поднялся на 4-е место. "Минчанка" - 9-я, в одной строчке от зоны плей-офф.