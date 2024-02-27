Дружеский турнир среди юных звезд прошел на ледовой арене

Матч звезд и юных защитников ледовых арен. Хоккейный турнир в Минске объединил спортсменов, которым нет и десяти лет. Площадкой для ярких баталий стал не традиционный крытый дворец, а ледовое пространство на свежем воздухе под крышей Palova Arena. В турнире приняли участие 8 команд, их разделили на 2 подгруппы. Чтобы добыть победу, каждая дружина выходила на лед трижды. Хоккейный марафон прошел в уютной атмосфере, среди болельщиков семьи юных спортсменов. Это первая попытка такого формата для хоккейного первенства. В планах приобщить к участию в спортивном празднике и ветеранов хоккейного движения Беларуси.