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Дружеский турнир среди юных звезд прошел на ледовой арене

Матч звезд и юных защитников ледовых арен. Хоккейный турнир в Минске объединил спортсменов, которым нет и десяти лет. Площадкой для ярких баталий стал не традиционный крытый дворец, а ледовое пространство на свежем воздухе под крышей Palova Arena. В турнире приняли участие 8 команд, их разделили на 2 подгруппы. Чтобы добыть победу, каждая дружина выходила на лед трижды. Хоккейный марафон прошел в уютной атмосфере, среди болельщиков семьи юных спортсменов. Это первая попытка такого формата для хоккейного первенства. В планах приобщить к участию в спортивном празднике и ветеранов хоккейного движения Беларуси.

Кроме юношей, все больше хоккеем интересуются и девочки. С прошлого года при школе "Динамо-Джуниверс" начали формировать женские команды, а также проводить смешанные турниры. Правила в таких соревнованиях более мягкие, чем в большом спорте, а вот эмоции ледовых баталий такие же захватывающие.

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