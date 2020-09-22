Дубль Ибрагимовича принес победу "Милану"

Нестареющий Ибрагимович. Дубль Златана в ворота "Болоньи" приносит победу "Милану" в первом туре Серии А. Счет боснийский швед открыл на 35-й минуте, а второй мяч забил с 11-метровой отметки. 2:0 к финальному свистку. Отметим, что у Ибрагимовича было еще несколько моментов отличиться в этой встрече. "Россонери" не проигрывают 15 игр подряд во всех турнирах.