Дубль с ошибкой на футболке

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлэкси" Златан Ибрагимович забивает два мяча в ворота "Торонто", однако в объективы телекамер попала ошибка на игровой майке. Ирбагимович - именно так выглядела фамилия знаменитого шведа в победной для его клуба встрече.