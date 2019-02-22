Дубль Сердара Азмуна вывел в следующий раунд "Зенит", дома дружина Сергея Семака вела 2:0 в первом тайме, но гол в раздевалку в исполнении Топала вернул интригу в противостояние. Благо, для хозяев иранский нападающий сделал счет 3:1 в пользу "Зенита" и отправил клуб из Санкт-Петербурга в 1/8. Киевское "Динамо" Александра Хацкевича также идет дальше - дома киевляне 1:0 победили "Олимпиакос". "Краснодар" Александра Мартыновича после ничьей дома с "Байером" 0:0 в Леверкузене сыграл также вничью 1:1, но, благодаря гостевому взятию вороту, уже ждет соперника по раунду топ-16. Отметим, уверенные победы "Челси" над "Мальме" - 3:0 и "Интера" над "Рапидом" - 4:0.