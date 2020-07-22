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Дубль Златана Ибрагимовича приносит победу "Милану" в 35-м туре Серии А

Красно-черные в гостях сильней "Сассуоло" 2:1. Благодаря этой виктории "Милан" вышел на пятое место. В следующем туре россонери ждут "Аталанту", которая накануне
1:0 одолела "Болонью". Этот гол стал 95-м для черно-синих в сезоне, таким образом "Аталанта" показала лучший результат Серии А по забитым голам за 58 лет. Рекорд в этой номинации принадлежит "Милану", который в сезоне 1949-1950 наколотил 118 мячей.

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