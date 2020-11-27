Дублеры минского "Динамо" обыграли БАТЭ

Дублеры минского "Динамо" в заключительном туре чемпионата страны обыграли борисовский БАТЭ и выиграли главный титул. Игра в столице завершилась со счетом 4:2. Однако шанс стать лучшей командой Беларуси упустил дубль Минска, «горожане» сыграли вничью с солигорским "Шахтером".

Главное футбольное событие года в клубном футболе Беларуси состоится завтра. В рамках 30 тура будет сыграно 8 поединков, и мы узнаем имя чемпионов. Пока на первой строчке БАТЭ, который сыграет с минским "Динамо". Представлен и главный трофей чемпионата - завтра он найдет своего обладателя.