Два хоккейных матча Кубка Салея будут показаны в прямом эфире на телеканале "Беларусь 5"

Групповой этап Кубка Салея открыл новый хоккейный сезон в Беларуси. Это отличный шанс для команд проверить обновленные составы.

В программе 12 августа сразу три поединка, два из которых будут доступны в прямом эфире на телеканале "Беларусь 5" - это игра между "Брестом" и "Шахтером" (стартовое вбрасывание назначено на 17:55) и встреча "Лиды" и "Динамо-Молодечно" (начало в 20:10), еще один матч пройдет в Барановичах, "Авиатор" будет принимать столичную "Юность".