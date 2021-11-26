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Два белоруса сыграли за "Локомотив" против "Лацио" в матче группового этапа Лиги Европы
Сразу два белоруса вышли на поле за "Локомотив" в матче группового этапа Лиги Европы против "Лацио". Причем Кирилл Зинович и вовсе дебютировал за "железнодорожников" в официальных противостояниях. 18-летний форвард вышел на замену на 77-й минуте, а Виталий Лисакович вышел в старте и провел всю встречу. Во втором тайме он прицельно пробил по воротам, но голкипер римлян Томас Стракоша сделал потрясающий сейв. "Локомотив" же уступил 0:3 и лишился шансов на плей-офф турнира, но еще сможет побороться с "Марселем" в очном противостоянии за нокаут-раунд Лиги конференций.
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