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Два белоруса выступят в гонке преследования по итогам спринта

Сегодня в Австрии стартовал второй этап Кубка мира по биатлону. Лучшим из белорусов оказался Никита Лобастов, 55 место, строкой ниже - Сергей Бочарников. Оба допустили по одному промаху на огневых рубежах. Победил норвежец Йоханнес Бе.

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