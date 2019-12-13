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Два белоруса выступят в гонке преследования по итогам спринта
Сегодня в Австрии стартовал второй этап Кубка мира по биатлону. Лучшим из белорусов оказался Никита Лобастов, 55 место, строкой ниже - Сергей Бочарников. Оба допустили по одному промаху на огневых рубежах. Победил норвежец Йоханнес Бе.
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