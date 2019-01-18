Два белорусских экпажа в топ-10 по итогам ралли-рейда "Дакар-2019"

На заключительном, десятом, этапе в зачете грузовиков не было равных голландцу Тони ван Генугтену, который показал результат 1 час 28 минут. Лучший из белорусов Александр Василевский финишировал восьмым и проиграл пилоту из Нидерландов чуть больше пяти минут. Сергей Вязович был десятым. В общем зачете победил Эдуард Николаев, Сергей Вязович занял шестое место, Александр Василевский - восьмой.