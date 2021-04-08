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Два белорусских специалиста вошли в тренерский штаб ФК "Краснодар"

Соотечественники белорусского специалиста Виктора Гончаренко Александр Ермакович и Руслан Зубик усилили тренерский штат "Краснодара". Александр ассистировал новому главному тренеру "быков" в БАТЭ и московском ЦСКА, а Руслан Зубик работал под его руководством сразу в нескольких футбольных клубах.

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