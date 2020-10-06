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Два дня до матча Грузия - Беларусь

Это команда высокого уровня со звездами европейского и даже мирового уровня в составе. Так главный тренер сборной Беларуси по футболу Михаил Мархель охарактеризовал соперника его парней по полуфиналу Лиги наций Д - Грузию. Завтра утром "белакрылыя" вылетают в Тбилиси, а уже в четверг проведут один из самых важных матчей в истории нашего футбола. В случае победы, в ноябре белорусы в Минске сразятся Cеверной Македонией или Косово за путевку на чемпионат Европы.

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