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Два дня до матча Грузия - Беларусь
Это команда высокого уровня со звездами европейского и даже мирового уровня в составе. Так главный тренер сборной Беларуси по футболу Михаил Мархель охарактеризовал соперника его парней по полуфиналу Лиги наций Д - Грузию. Завтра утром "белакрылыя" вылетают в Тбилиси, а уже в четверг проведут один из самых важных матчей в истории нашего футбола. В случае победы, в ноябре белорусы в Минске сразятся Cеверной Македонией или Косово за путевку на чемпионат Европы.
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