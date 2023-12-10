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Два дня красивого хоккея на Матче Звезд КХЛ в новой "СКА Арене" в Санкт-Петербурге - как это было
Такая концентрация звезд уж точно растопила бы лед из нашего следующего материала. Но и там страсти кипели на зависть будущим голосам Беларуси. Дивизион Тарасова против дивизиона Харламова. Такова афиша финала Матче Звезд КХЛ. Два дня в Санкт-Петербурге было шоу от лучших хоккеистов Континентальной хоккейной лиги, и в числе лучших - представители минского "Динамо" и воспитанники белорусской хоккейной школы.
Проходил такой масштабный праздник на новой "СКА-Арене", которая вмещает более 21 тыс. зрителей и является самой большой ледовой площадкой в мире. О закулисье шоу и хоккейного дворца - в материале Анны Эйсмонт.
Самая большая ледовая арена в мире принимала самых лучших хоккеистов КХЛ - все логично и все очень красиво и масштабно. Четыре белоруса приехали в Санкт-Петербург, и это повторение рекорда 2020 года в Москве - тогда тоже играли 4 белоруса.
В Санкт-Петербурге блистали два представителя минского "Динамо" - вратарь Алексей Колосов, нападающий Виталий Пинчук - (оба - дивизион Тарасова). В дивизионе Чернышева - защитник Евгений Лисовец и Владимир Алистров от команды СКА в дивизионе Бобров.
Два дня на новой "СКА-Арене" - солдаут - заполнена до отказа. (Это самая большая ледовая арена в мире вмещает 21,5 тыс. зрителей).
За два дня арену посетило более 40 тыс. зрителей, которые наблюдали мастер-шоу с эффектными конкурсами и, конечно же, сам хоккей.
Матч за третье место в итоге выиграла команда дивизиона Боброва, переиграв дивизион Чернышова - 7:4.
Еще одна изюминка Матче Звезд КХЛ-2023 - на тренерском мостике, рядом с хоккейными мэтрами, звезды футбола.
В финале сошлись дивизион Тарасова с Виталием Пинчуком и Алексеем Колосовым - играли против дивизиона Харламова и проиграли - 7:8.
Такой хоккей нам нужен. Матч Звезд КХЛ - 2023 - уже история. Это были отличные два дня красивого хоккея.
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