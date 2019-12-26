Два хоккеиста усилили "Динамо-Молодечно"

Защитник Дмитрий Козорез и нападающий Илья Крылович перешли из молодежной сборной Беларуси в "Динамо-Молодечно". В текущем сезоне Козорез провел 32 игры за U20 в Экстралиге Б, заработал 9 очков. Крылович сыграл за "молодежку" 30 матчей, в которых отметился 14 баллами, став третьим бомбардиром команды. Уже сегодня хоккеисты смогут провести свою первую встречу за новый клуб. В 19:00 стартовое вбрасывание в поединке "Динамо-Молодечно" - "Гомель". А в 19:30 на телеканале "Беларусь 5" прямой эфир противостояния жлобинского "Металлурга" и солигорского "Шахтера".