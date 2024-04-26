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Два матча шестого тура чемпионата Беларуси по футболу покажет 26 апреля телеканал "Беларусь 5"
Двумя матчами сегодня стартует шестой тур чемпионата Беларуси по футболу! Оба поединка в прямом эфире покажет телеканал "Беларусь 5". Так, в Витебске местный одноименный клуб готовится принять самую титулованную команду страны - БАТЭ, которая сейчас переживает не лучшие времена. "Желто-синие" не знают побед в четырех матчах кряду.
Поединок спортивный канал начнет транслировать со второго тайма, в 19:20. А следом - противостояние одного из лидеров текущего розыгрыша - брестского "Динамо" и "Нафтана". Стартовый свисток в 20:30 - не пропустите!
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