Два матча шестого тура чемпионата Беларуси по футболу покажет 26 апреля телеканал "Беларусь 5"

Двумя матчами сегодня стартует шестой тур чемпионата Беларуси по футболу! Оба поединка в прямом эфире покажет телеканал "Беларусь 5". Так, в Витебске местный одноименный клуб готовится принять самую титулованную команду страны - БАТЭ, которая сейчас переживает не лучшие времена. "Желто-синие" не знают побед в четырех матчах кряду.



Поединок спортивный канал начнет транслировать со второго тайма, в 19:20. А следом - противостояние одного из лидеров текущего розыгрыша - брестского "Динамо" и "Нафтана". Стартовый свисток в 20:30 - не пропустите!