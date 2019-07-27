Два полуфинала ждут сегодня сборную Беларуси по плаванию. На чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу Алина Змушко и Никита Цмыг прошли квалификацию. В утренней сессии Змушко на дистанции 50 метров брассом показала 7-ое время. На полтиннике на спине Цмыг 12-ый в итоговом протоколе. Прямую трансляцию финальной сессии будет вести телеканал "Беларусь 5". Начало эфира в 13:50.