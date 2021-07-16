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Два представителя сборной Беларуси пробились в финальные соревнования на чемпионате Европы по легкой атлетике среди юниоров

Два представителя сборной Беларуси пробились в финальные соревнования по итогам утренней сессии на чемпионате Европы по легкой атлетике среди юниоров. Матвей Волков, прошлым летом перебравшийся из России, уже официально представляет нашу страну в прыжках с шестом. Он отобрался в число лучших с первого места. В метании молота квалификацию преодолела Мариола Букель. Финалы в этих видах пройдут на выходных. Сегодня переживаем за Алину Никитенко (метание диска) и Дмитрия Савина (бег на 3 тысячи метров с препятствиями). В 16:15 прямая трансляция на "Беларусь 5".


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