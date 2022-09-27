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Два рекорда мира установлено на спортивно-патриотическом мероприятии "Чемпионы мира за сильную Беларусь"

Сразу два рекорда мира было установлено 27 сентября на спортивно-патриотическом мероприятии "Чемпионы мира за сильную Беларусь", приуроченном ко Дню работника уголовного розыска. Многократные рекордсмены Книги рекордов Гиннесса Вячеслав Хоронеко и Сергей Заславский подали заявки в международные инстанции. 27 сентября в спорткомплексе "Динамо" под судейством независимых экспертов они поражали публику.

Белорус Сергей Заславский побил мировой рекорд американца Роберта Нельсона, который в жиме 70-килограммовой штанги стоя за 60 секунд сделал 20 повторений. Наш соотечественник поднял ее 21 раз.

Еще один, очередной рекорд мира, поставил Вячеслав Хоронеко - 182 поднятия одной рукой 24-килограммовой гири за 180 секунд.

Посвящаем этот рекорд нашему МВД и, в частности, уголовному розыску. Ребята делают свою нужную работу, и когда на улицах спокойно, тихо, можно гулять и не напрягаться, это все здорово.
Вячеслав Хоронеко, многократный чемпион и рекордсмен мира по гиревому спорту

Вячеслав Хоронеко и Сергей Заславский всячески пропагандируют здоровый образ жизни, ратуют за более тщательное спортивное воспитание белорусов. Спортсмены надеются, что люди, наблюдая подобные результаты, сами вдохновятся их примерами.

Фото: Pixabay

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