Два рекорда мира установлено на спортивно-патриотическом мероприятии "Чемпионы мира за сильную Беларусь"

Посвящаем этот рекорд нашему МВД и, в частности, уголовному розыску. Ребята делают свою нужную работу, и когда на улицах спокойно, тихо, можно гулять и не напрягаться, это все здорово.

Вячеслав Хоронеко, многократный чемпион и рекордсмен мира по гиревому спорту

