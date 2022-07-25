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Два серебра и две бронзы в четвертый день "Игр дружбы" завоевали белорусские пловцы
В Казани продолжается первый этап международных соревнований по плаванию "Игры дружбы". В них принимают участие белорусские спортсмены, пишет БелТА.
Так, в четвертый соревновательный день наши пловцы завоевали четыре медали. На дистанции 100 м на спине у девушек второе место заняла Анастасия Шкурдай; в мужском финале на дистанции 50 м на спине третий результат показал Виктор Стаселович, а Алина Змушко стала бронзовым призером на дистанции 100 м брассом.
А вот четверка в составе Анастасии Кулешовой, Анастасии Шкурдай, Руслана Скоморошко и Ильи Шимановича выиграла серебро в смешанной комбинированной эстафете 4х100 м.
Теперь в копилке белорусской сборной на "Играх дружбы" 9 наград.
Участие в турнире принимают 27 белорусских спортсменов, а всего на турнир заявлено более 700 пловцов из 13 стран.
Соревнования в Казани завершатся 1 августа.
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