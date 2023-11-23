Два серебра в копилке белорусов - в Санкт-Петербурге продолжается чемпионат России по плаванию на короткой воде

В Санкт-Петербурге продолжается чемпионат России по плаванию на короткой воде с участием белорусских спортсменов. После трех соревновательных дней в копилке нашей сборной две награды. Илья Шиманович стал серебряным призером турнира на стометровке брассом, медаль аналогичного достоинства досталась Алине Змушко на 50 метрах. Конкуренцию нашим и российским пловцам составляют спортсмены из Черногории, Ганы, Мадагаскара и Нигерии.