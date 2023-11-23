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Два серебра в копилке белорусов - в Санкт-Петербурге продолжается чемпионат России по плаванию на короткой воде
В Санкт-Петербурге продолжается чемпионат России по плаванию на короткой воде с участием белорусских спортсменов. После трех соревновательных дней в копилке нашей сборной две награды. Илья Шиманович стал серебряным призером турнира на стометровке брассом, медаль аналогичного достоинства досталась Алине Змушко на 50 метрах. Конкуренцию нашим и российским пловцам составляют спортсмены из Черногории, Ганы, Мадагаскара и Нигерии.
Вечернюю сессию четверга в прямом эфире белорусские поклонники этого вида спорта смогут увидеть из трансляции на "Беларусь 5", которая начнется в 17:25.
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