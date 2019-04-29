Два шага до чемпионства. "Манчестер Сити" обыгрывает "Бернли"

Два шага до чемпионства. "Манчестер Сити" обыгрывает "Бёрнли", 1:0 и за два тура до конца чемпионата Англии сохраняет преимущество в один балл над "Ливерпулем". В гвоздевом поединке "Манчестер Юнайтед" дома не обыграл "Челси", 1:1 и остался на шестой строке. Лондонцы - четвертые.