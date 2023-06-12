Два золота и серебро взяли Белорусские легкоатлеты на турнире в Твери

Белорусские легкоатлеты завоевали три награды на турнире Athletics League в Твери, сообщает БЕЛТА.

Два золота белорусы добыли в секторе для прыжков с шестом: в женских состязаниях Ирина Жук победила с результатом 4 м 56 см, а у мужчин Матвей Волков первенствовал с результатом 5 м 71 см.

В женском турнире по прыжкам в длину белоруска Анастасия Мирончик-Иванова завоевала серебряную медаль, прыгнув на 6 46 см.