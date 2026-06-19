Две эмблемы, одна вершина: раскрыты логотипы Олимпийских и Паралимпийских игр 2030 года

Организаторы зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2030 года представили официальные логотипы соревнований, которые пройдут на территории Французских Альп.

На эмблеме Олимпиады - восемь полос, которые образуют и гору, и солнечные лучи. В логотипе Паралимпиады - шестнадцать линий, которые расходятся влево и вправо, создавая рельеф пика.

Представители оргкомитета состязаний объяснили, что вместе две картинки символизируют горы и свет Французских Альп, формируя единую идентичность. Полный перечень видов спорта, которые войдут в программу Игр, МОК утвердит до конца июня.